توزيع 305 سكنات من مختلف الصيغ في قالمة

تم ليلة الخميس إلى الجمعة بقالمة، توزيع ما مجموعه 305 وحدات سكنية بعدة صيغ على مستحقيها من 20 بلدية من الولاية و ذلك وسط فرحة كبيرة صنعها المستفيدون.

وقد أشرف بالمناسبة والي الولاية كمال عبلة على حفل توزيع رمزي لحصة شملت 48 مستفيدا،من السكن ضمن 3 صيغ هي السكن العمومي الإيجاري و البناء الريفي والترقوي المدعم وذلك بقاعة المحاضرات بمقر الولاية.

وذكر الوالي في كلمته بالمناسبة بأن الحصة السكنية الإجمالية الموزعة عبر الولاية بمناسبة إحياء الذكرى الـ64 لاندلاع الثورة التحريرية تشمل ما مجموعه.

200 إعانة من طرف الدولة موجهة للسكن الريفي و60 سكنا بصيغة الترقوي المدعم و45 سكنا عموميا إيجاريا.

وأوضح نفس المسؤول بأن البلديات المعنية بعملية توزيع السكن ضمن هذه الصيغ هي مجاز الصفاء وبن جراح و وادي الزناتي و برج صباط وعين مخلوف وعين العربي وتاملوكة وبوشقوف.

إضافة إلى رأس العقبة وعين رقادة وجبالة خميسي وبوحمدان وعين صندل وبوحشانة وكذا حمام دباغ والركنية وحمام النبائل والدهوارة و وادي الشحم وقالمة.

وأضاف بأن هذه الحصة تندرج ضمن “برنامج كبير للقضاء على أزمة السكن نهائيا”.

بهذه الولاية و ذلك تنفيذا لبرنامج و توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بالسكن وتحسين ظروف معيشة المواطنين مشيرا إلى أن سنة 2019 “ستكون للإسكان بامتياز” بولاية قالمة التي تضم 34 بلدية.