توزيع 4 آلاف سكن بذراع الريش في عنابة

ستستلم السلطات المحلية بولاية عنابة أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بالمدينة الجديدة ذراع الريش ببلدية واد العنب.

وبحسب مصادرمطلعة،فإن الوحدات السكنية قاربت فيها الأشغال على الإنتهاء وهي من صيغة السكن العمومي الإيجاري.

يبلغ عدد السكنات إجمالا أكثر من 21 ألف وحدة سكنية،وأن الوحدات التي ستوزع ستصل 2288 وحدة .

وأكدت ذات المصالح،أن عمليات التوزيع والتسليم للمستفيدين سيكون مرتبطابإستكمال أشغال التهيئة والربط بشبكات الكهرباء والغاز.

وأشارت ذات المصادرأن المدينة الجديدة ذراع الريش ستستفيد من11.300 وحدة من مختلف الصيغ مستقبلا.

كما ستخصص مساحة1.344 هكتار موجهة لإحتضان أزيد من 44 ألف وحدة جديدة سيقطنها أكثر من 250 ألف ساكن.

كما أن جميع الوحدات المنجزة وكذلك التي هي في طور الإنجاز ستستفيد من مساحات خضراء وفضاءات إيكولوجية.