توزيع 71 رخصة استغلال الذهب لفائدة المؤسسات المصغرة بتمنراست

الوطني
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توزيع 71 رخصة استغلال الذهب لفائدة المؤسسات المصغرة بتمنراست
بقلم أسماء.ع

أشرف وفد وزاري، أمس الأحد، على توزيع 71 رخصة استغلال الذهب الحرفي لفائدة مؤسسات مصغرة في ولاية تمنراست.

وتكون الوفد من وزير المناجم والمنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة والوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة مكلف بالبيئة الصحراوية.

وأشار وزير المناجم للأهمية البالغة التي تكتسيها هذه العملية التي تأتي –كما أضاف- ”تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وشدد عرقاب، على الدور المنتظر من المؤسسات المصغرة في هذا المجال بتوفير مناصب الشغل وإعطاء حركية جديدة للاقتصاد الوطني.

وتندرج المرحلة ضمن الاستراتيجية الجديدة للدولة الهادفة إلى تطوير الاستغلال المنجمي ومن بينها النشاط المرتبط بثروة الذهب-حسب ذات المسؤول-.

وأضاف المسؤول الأول عن القطاع أن الفرصة ستكون للشباب والبطالين بممارسة هذا النشاط الحيوي ضمن إطار منظم ومقنن وشفاف.


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