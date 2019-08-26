توزيـــع 14 ألـــف مسكــن مــن برنامـج عـدل 1 قبــــل نهايـــة شهــر سبتمـبر المقبـــل

كشف، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود لـ«النهار»، أنه سيتم قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

طي ملف الصيغة السكنية للبيع بالإيجار «عدل 1» بصفة نهائية بكامل الولايات.

حيث سيتم تسليم ما يقارب 14 ألف وحدة سكنية متبقية بسبع ولايات، إضافة للحصص التي تم تسليمها، مؤخرا.

والتي تجاوزت ستة آلاف وحدة.

وقال وزير السكن والعمران والمدينة،على هامش زيارته التفقدية لقطاعه بولاية عنابة،أمس،إنه بتوزيع14 ألف وحدة سكنية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وسيتم غلق نهائيا ملف مساكن «عدل 1» الخاص بالمسجلين ضمن برنامج 2001 و2002، لتبقى فقط حصة 2400 وحدة سكنية ببجاية

والتي ستعرف تأخيرا لعدة أسابيع، على أن يتم تسليمها قبل نهاية السنة الجارية، بسبب أشغال التوصيل بالكهرباء والغاز.

والتي عرفت بعض الصعوبات، نتيجة موقع هذه المساكن بالقطب السكني الجديد لبجاية.

ومن جهة أخرى أكد وزير السكن والعمران والمدينة بأن الحكومة قررت مؤخرا.

منح كافة المشاريع السكنية الجديدة للمقاولات ومكاتب الدراسات الجزائرية فقط، بشرط التقيد بقانون الصفقات.

والحفاظ على جودة هذه المشاريع بهدف تشجيع الصناعة الجزائرية وتوظيف اليد العاملة الجزائرية.

وذلك بعد فشل أغلب مشاريع الشراكة مع الشركات الأجنبية المكلفة بإنجاز بعض المشاريع السكنية بمختلف ولايات الوطن.

وعلى هامش زيارته التفقدية لولاية عنابة، التقى الوزير كمال بلجود ببعض المواطنين الذين طالبوا بتسوية وضعيتهم السكنية.

خاصة أصحاب 24 وحدة سكنية بمشروع 300 مسكن تساهمي بضربان، والذين طالبوا بإيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لإخراجهم من دائرة الخطر.

لاسيما وأنهم يقطنون بشققهم التي قد تنهار في أي لحظة على رؤوسهم، خاصة وأن موسم الشتاء على الأبواب.

حيث أمر الوزير بضرورة تحويلهم مؤقتا إلى مساكن جاهزة بالمدينة الجديدة ذراع الريش أو الكاليتوسة في برحال.

على أن تنطلق أشغال ترميم مساكنهم في القريب العاجل وتسوية وضعيتهم في آجال لا تتجاوز 6 أشهر.

وأشرف أيضا وزير السكن والعمران والمدينة، على معاينة بعض المشاريع السكنية الجديدة بالمدينة الجديدة ذراع الريش ببلدية واد العنب.

وأيضا بعض المشاريع التربوية الجديدة، التي تم إنجازها من طرف وكالة «عدل» أو «أوبيجيي». مطالبا بضرورة تسليمها قبل الدخول المدرسي المقبل.

والإسراع في وتيرة الإنجاز لسبع مؤسسات تربوية لتكون جاهزة مع بداية الثلاثي الثاني من السنة الدراسية الجارية.