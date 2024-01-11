توسعة مُركب بلارة.. توفير 1500 منصب شغل

أسدى وزير الصناعة علي عون، جملة من التوصيات أهمها الإسراع في توسعة مشروع مركب الشركة الجزائرية القطرية للصلب، لتعزيز القدرات الإنتاجية وخلق أكثر من 1500 منصب شغل جديد.

هذا وزار الوزير، اليوم الخميس، مركب الشركة الجزائرية القطرية للصلب بالمنطقة الصناعية بلارة ببلدية الميلية في جيجل. وهي شركة مختلطة مختصة في صناعة الحديد والصلب.

وإستمع الوزير إلى عرض قدمه المدير العام للشركة يوسف بن أحمد المهندي، الذي أكد أن المركب دخل مرحلة الاستغلال بطاقة إنتاجية تقدر بـ 2.5 مليون طن في السنة، كمرحلة أولى.

موضحا أن المرحلة الثانية للمشروع تقدر ب 2 مليون طن أيضا والتي ستعزز الاكتفاء الذاتي للجزائر من الحديد والصلب. لاسيما مع استغلال خامات الحديد انطلاقا من منجم غار جبيلات لتصل القدرات الإنتاجية للمركب إلى 4 ملايين طن سنويا من منتجات الحديد.

ويأتي ذلك، وفقا للاتفاق المبرم بين الجزائر وقطر في عام 2022 لاستكمال المرحلة الثانية من لتوسعة مركب “بلارة” للصلب،.

ويشغل المركب حاليا أكثر من 2700 موظف ويقوم بتكوينهم في شتى المجالات. مع ضمان هذا التكوين للتحكم أكثر في مسار الانتاج، كما قامت الشركة مؤخرا بالتصدير لأكثر من 15 بلد أجنبي.

و في الأخير أكد الوزير أن الشراكة الجزائرية القطرية أحسن نموذج لشراكة بين بلدين عربيين.

كما دعا الوزير إلى الإسراع في إنجاز المرحلة الثانية من المشروع لتعزيز وتطوير القدرات الإنتاجية للمركب. وتغطية السوق الوطنية مع ضمان السعر الجودة والنوعية.