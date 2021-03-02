توسيالي: تصدير 27 ألف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة الأمريكية

قام مركب الحديد والصلب “توسيالي” لبطيوة بولاية وهران بتصدير 27 ألف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت “وأج”، عن المركب أنه تم نقل هذه الحمولة ضمن عملية التصدير الثالثة لمختلف منتجات المركب برسم العام الجاري.

وأضاف أن عملية الشحن شملت 18 ألف طن من ميناء مستغانم و9 آلاف طن من ميناء وهران.

وقد تم مع بداية سنة 2021 تصدير 7 آلاف طن من حديد البناء نحو بريطانيا و7 آلاف طن من الأسلاك الحديدية إلى موريتانيا.

وبرمج ذات المركب خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية تصدير نحو 100 ألف طن من مختلف المنتجات الحديدية.

بالإضافة إلى 4 آلاف طن من حديد البناء إلى السنغال والبنين، و82 ألف طن من نفس المنتج إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا.