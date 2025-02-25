توسيع التعاون بين سوناطراك وسينوبك الصينية

إستقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وفدًا رفيع المستوى من شركة سينوبك الصينية SINOPEC، أين تم التأكيد على توسيع التعاون بين المجمعين.

وحسب بيان للوزارة، ترأس الوفد الصيني، النائب الأول لرئيس الشركة، نيو شوانوين. كما حضر اللقاء، الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، وإطارات من الوزارة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر والصين في مجال الطاقة.

أين تم استعراض واقع التعاون والشراكة بين مجمعي “سوناطراك” و”سينوبك”، والتأكيد على متانتها وأهميتها الاستراتيجية.

كما ناقش الجانبان فرص الأعمال وآفاق الاستثمار لشركة “سينوبك” في الجزائر. خصوصًا في مجالات البحث والتنقيب واستغلال وتحويل المحروقات.

وخلال المحادثات، أكد وزير الدولة على أهمية توسيع التعاون بين سوناطراك وسينوبك ليشمل مجالات جديدة في الصناعة البترولية والغازية.

مشيرًا إلى أن علاقات التعاون بين الجزائر والصين تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات البناءة والمبتكرة.

كما شدد على أن القوانين الجديدة المنظمة لقطاعي المحروقات والاستثمار في الجزائر توفر فرصًا كبيرة للشركات العالمية. وعلى رأسها سينوبك، لتعزيز حضورها وتطوير مشاريعها في السوق الجزائرية.

ومن جهته، أعرب نيو شوانوين، النائب الأول لرئيس سينوبك، عن ارتياحه لجودة العلاقات التي تجمع الجزائر والصين. والتي تُرجمت من خلال الشراكة القوية بين سوناطراك وسينوبك.

وأكد أن سينوبك تثمّن هذه العلاقة الاستراتيجية، وتتطلع إلى تعزيز تعاونها مع سوناطراك. لا سيما في ظل الفرص الواعدة التي يتيحها قطاع الطاقة الجزائري.

وجدد الجانبان تأكيدهما على التزامهما المشترك بتعزيز وتوسيع التعاون في مجال الطاقة بين المجمعين العالميين. بما يحقق المصالح المتبادلة. ويساهم في دعم جهود الجزائر لتطوير قطاعها الطاقوي وتعزيز مكانته على الصعيد الدولي.