توضيح بخصوص شكوك حول تسويق أنسولين “NOVORAPID FLEXPEN” مغشوش

أكدت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، اليوم السبت، في بيان لها، أن ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بشكوك حول تسويق دواء انسولين NOVORAPID FLEXPEN “مغشوش”, يتعلق بحالة معزولة لتغيير “طوعي” داخل علبة للدواء المذكور, مطمئنة كافة الأطباء الواصفين والمرضى بـ”عدم وجود أي خطر على الصحة العمومية”.

وجاء في البيان:

“تبعا للإخطار الذي تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي, بتاريخ 21 سبتمبر 2023, والمتعلق بشكوك حول تسويق دواء انسولين NOVORAPID FLEXPEN +مغشوش+ تحت رقم الحصة MT67P27, تطمئن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية كافة الأطباء الواصفين والمرضى وتؤكد عدم وجود أي خطر على الصحة العمومية”.

وأكدت الوكالة أن “الأمر يتعلق بحالة معزولة لتغيير +طوعي+ داخل علبة للدواء السالف الذكر”.

وأوضح البيان أن “التحقيقات الأولية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أظهرت أن علبتين من دواء NOVORAPID FLEXPEN حاملتين لرقم الحصة المذكور أعلاه, تم وضع داخلهما 5 أقلام انسولين NOVOMIX FLEXPEN و5 أقلام انسولين APIDRA SOLO STAR لمخبر صيدلاني أخر”.

وأشار ذات المصدر إلى أن الوكالة “طلبت من المؤسسة الصيدلانية المعنية استكمال المعلومات الضرورية و هذا للتأكد أو نفي الشكوك كلية بخصوص وجود حالة الغش المتعلقة بهذا الدواء”.

وذكرت ذات الهيئة أن “رقم الحصة MT67P27 تم تحريره وفقا للتنظيم الساري المفعول”.