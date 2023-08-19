توظيف 8 آلاف أستاذ مساعد من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بمختلف الجامعات

أعلنت وزارة التتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن توظيف ما يقارب 8 آلاف أستاذ مساعد قسم -ب من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه البطالين بمختلف المؤسسات الجامعية.

وجاء في بيان الوزارة أنه “بهدف القضاء على بطالة حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه. وبناء على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصادق عليها في مجلس الوزراء : 14 ماي ،2023. قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بتوظيف ما يقارب 8000 أستاذ مساعد قسم-ب بمختلف المؤسسات الجامعية”.

كما أوضح المصدر نفسه أنه سيتم تتنظيم دورة توظيف 1409 أساتذة مساعدين استشفائيين جامعيين. بالإضافة إلى توظيف 693 أستاذ بحث قسم-ب بمراكز البحث بمجموع يتجاوز 000 10 منصب مالي.

وقد تم من خلال هذه العملية –يضيف البيان- توظيف أكبر عدد من الأساتذة لم تشهده الجامعة الجزائرية منذ تأسيسها، مما يعكس الاهتمام البالغ والمجهودات الكبيرة للدولة الجزائرية بهذه الفئة من النخب العلمية.