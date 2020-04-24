توفير أكثر من 200 نقطة بيع معتمدة للخضر واللحوم موزعة عبر 32 ولاية عبر الوطن

قام الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، بالتعاون مع المؤسسات العمومية القطاعية إلى تعبئة أكثر من 200 نقطة بيع معتمدة موزعة على 32 ولاية عبر الوطن.

وهذا تنفيذا لتوصيات وزير الفلاحة وفي إطار البرنامج المسطر لتزويد الأسواق بمختلف المواد الفلاحية الواسعة الإستهلاك خلال شهر رمضان الكريم.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط السوق ومحاربة المضاربة.

كما تستهدف أيضا توفير عدد من المنتجات الفلاحية التي يزداد الطلب عليها خلال أيام الشهر الفضيل بالأسعار التي تتماشى وقدرة المواطن الشرائية.

وأعلن الديوان كافة المواطنين بأن المنتجات الفلاحية المطروحة في نقاط البيع المخصصة لها ستظل متوفرة وبالكميات المطلوبة طيلة شهر رمضان

ويدعو الديوان المواطنين عدم تكديس السلع وكذا التقيد بإجراءات الوقاية الصحية أمام نقاط البيع لتجنب إنتشار عدوى فيروس “كورونا.