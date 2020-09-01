توفير النقل للأساتذة الحراس إلى مراكز اجراء الباك والبيام

الوطني
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توفير النقل للأساتذة الحراس إلى مراكز اجراء الباك والبيام
بقلم نوال زايد

طلبت وزارة التربية الوطنية، من السلطات المحلية على مستوى كل مديرية بتوفير النقل للأساتذة الحراس الإحتياطيين المكلفين بعملية حراسة وتأطير امتحاني البكالوريا والباك.

ووجهت وزارة التربية، مراسلة إلى مديري التربية من أجل التكفل الحسن بكل الأساتذة، وهذا لتفادي تأخرهم عن مراكز الإجراء.

ويعتبر تأخر أي أستاذ مكلف بالحراسة بـ 10 دقائق،  تغيبا عن العمل وجب عليه تعويض المعنى باستاذ احتياط آخر .

كما يجب على الأساتذة المعنيين الالتزام باجراءات الوقاية، خاصة ما تعلق بارتداء الأقنعة الواقية والعمل على التباعد داخل حجرة الحراسة بمتر على الأقل.

اضافة إلى تفادي حمل الهاتف أو الكلام مع المترشحين أو زملائهم في الحراسة .


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