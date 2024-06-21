أعلنت شركة طاسيلي للعمل الجوي (TTA) عن توفير 12 طائرة من نوع AT 802. استعدادا لموسم الحرائق بحيث تم اقتناء 5 طائرات واستئجار 7 أخرى.

الطائرات موزعة على 3 مطارات، حيث تم وضع 4 طائرات بمطار عنابة، 4 طائرات بمطار بجاية، 4 طائرات بمطار مستغانم.

وبرمجت الشركة تكوين خاص للطيارين لقيادة هذا النوع من الطائرات بجنوب إفريقيا، حيث يدوم التكوين لأكثر من سنتين.

كما تم ضمان فريق صيانة خاص لهذه الطائرات.

وتعتبر طائرات AT802 الأكثر مبيعا في العالم لمكافحة الحرائق ولها أدوار أخرى كرش المحاصيل الزراعية.