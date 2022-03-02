توفير 15 مليون “باراسيتامول” و2.4 مليون علبة دواء ضد تخثر الدم

قال مدير الضبط بوزارة الصناعة الصيدلانية الدكتور، بشير علواش، إن “مصالحه سخرت كل إمكانياتها لتوفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية”. و”الخاصة بالبروتوكول العلاجي لكوفيد 19، خاصة التي يشهد عليها الطلب كثيرا”.

كما أشار، المتحدث ، أنه “تم توفير من 14 جانفي إلى 24 فيفري الفارط حوالي 2.4 مليون علبة دواء ضد تخثر الدم”. “و15 مليون علبة دواء البراسيتامول، بالإضافة إلى أكثر من مليون علبة لدواء أموكسيسيلين وحمض كلافولانيك”.

وأعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية عن تمكن فرق التفتيش التابعة للمفتشية العامّة للوزارة من كشف عمليات احتكار لكميات جد معتبرة من الأدوية. تستخدم في علاج كورونا.

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وحسب ما جاء في بيان للوزارة ، فقد أسفرت عمليات التفتيش في الفترة ما بين 23 جانفي و27 جانفي 2022. والتي بلغت 16 عملية تفتيش في وسط وشرق البلاد، عن “إحصاء احتكار 16.000 علبة من مضادات التخثر و250.000 علبة من الباراسيتامول. حيث تمّ إصدار 15 إخطارًا رسميًا بشأنها”.

وكشف وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، عن طرح 9256362 علبة من الباراسيتامول في الأسواق. خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر إلى 11 نوفمبر2021. لضمان التموين المستمر. كما أعلن با باحمد عن مضاعفة الإنتاج الوطني من الباراسيتامول، إستجابة للطلب الوطني الكبير الذي يرجع إلى جائحة كورونا.