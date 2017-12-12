يرى توفيق قريشي المدير الفني لنصر حسين داي، أنّ الشارع كان في السابق يكوّن اللاعبين بينما أصبح الآن يضغط على الأندية.

وقال قريشي في تصريح لـ “النهار”: يجب أنّ نرافق الأندية للمشاركة في هذا المشروع، لأنه بدونها لايمكننا أن ننتظر أي شيئ”.

وأضاف: “الآن الشارع يلعب دورا سلبيا، في تطوير الكرة الجزائرية، حيث يضغط على الأندية من أجل تحقيق النتائج الفورية”.

تابع قريشي قائلا: “في السابق كان الشارع يلعب دور المكوّن، والناس تعتمد عليه في التكوين، ولم تكن تضغط على الأندية”.

وقال أيضا: “الآن الشارع يضغط على الأندية، ويبحث على النتائج الفورية، ولم يعد يلعب دوره في التكوين”.

وفي المقابل أكد قريشي أنه بدون التكوين من المستحيل يكون للجزائر لاعبا محليا يمكن الاعتماد عليه في المحافل الدولية.

ويرى ذات المتحدث، أن الحل يكون بالإعتناء بالأندية وبالتكوين والتأطير.