توفي غرقا في واد.. العثور على جثة الضحية الثاني ببشار

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية بشار، مساء اليوم الجمعة، من انتشال جثة الضحية الثاني. وهو شاب يبلغ من العمر 26 سنة غرق في واد ببلدية العبادلة.

يأتي هذا تبعا لعملية البحث عن مفقودين اثنين في واد بمنطقة سيد الحاج الشعبة.

وفي هذا الصدد، أوضح بيان مصالح الحماية المدنية أن وحدات البحث تمكنت من انتشال جثة الشخص المفقود الثاني الذي توفي غرقا في واد بمنطقة سيد الحاج الشعبة.

وتم نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العبادلة.

وللاشارة، كانت مصالح الحماية المدنية، قد انتشلت في وقت سابق من اليوم جثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة.