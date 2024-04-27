توقاي في تشكيلة إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

اختير الدولي الجزائري، ومدافع نادي الترجي التونسي، محمد أمين توقاي، ضمن التشكيلة المثالية لإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر مؤشر “سوفا سكور” المختص في الإحصاء، تشكيلته الخاصة بإياب نصف نهائي “التشامبينز ليغ” والتي عرفت تواجد توقاي، بتقييم 7.7.

وكان مدافع الخضر، قد تألق رفقة نادي “باب السويقة” في سفريته التي قادته إلى جنوب إفريقيا، لمواجهة نادي ماميلودي صن داونز المحلي.

وساهم توقاي، في محافظة ناديه على نظافة شباكه في ذات اللقاء اللقاء. الذي حسم اللقاء بهدف من دون مقابل.

وهي نفس النتيجة التي فاز بها الترجي ذهابا، بملعب “رادس”. ليحسم بذلك، تأشيرة العبور إلى النهائي الذي سيواجه فيه الأهلي المصري الذي تخطى عقبة تيبي مازيمبي الكونغولي.