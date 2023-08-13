توقاي يقترب من الالتحاق بالغرافة القطري

اقترب الدولي الجزائري، ومدافع نادي الترجي التونسي، محمد أمين توقاي، من خوض تجربة جديدة في الدوري القطري، من بوابة نادي الغرافة.

وكشفت صحيفة “الراية” القطرية، في نسختها الورقية الصادرة، اليوم الأحد، عن دخول توقاي، دائرة اهتمامات نادي الغرافة، وعنونت مقالها بـ”الجزائر توقاي في الطريق للغرافة”.

وأبرزت الصحفية ذاتها، بأن مسؤولي الغرافة، يتواجدون في مفاوضات من أجل ضم توقاي، الذي سيكون ثالث جزائري في صفوف الفريق، بعد كل من ياسين براهيمي وفريد بولاية.