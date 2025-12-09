إعــــلانات
توقاي ودراوي وبراهيمي جديد “الخُضر” أمام العراق

بقلم محمد لمين صحراوي
أجرى مدرب المنتخب الوطني الرديف، مجيد بوقرة، ثلاثة تغييرات في التشكيلة الأساسية التي اختارها لمواجهة العراق، مقارنة بالتي اعتمد عليها في اللقاء السابق أمام البحرين.

وجدّد بوقرة، الثقة في الظهيرين الأيمن والأيسر، عطال وبعوش، على حساب الثنائي الذي بدأ البطولة، حلايمية وخاسف.

بينما أشرك بوقرة، محمد أمين توقاي، أساسيًّا لأول مرة، بدلًا من عبد القادر بدران، ليشكل محور الدفاع رفقة عبادة.

كما شهدت تشكيلة “الخُضر” مشاركة أولى أساسية. لكلٍّ من زكريا دراوي، بدلًا من سفيان بن دبكة، وياسين براهيمي، الذي عوّض زميله المصاب أمير سعيود.

تشكيلة “الخضر” في لقاء العراق: 

الحارس : فريد شعال

الدفاع: يوسف عطال، هواري بعوش ، محمد أمين توقاي، أشرف عبادة

وسط الميدان: فيكتور لكحل، زكريا دراوي، ياسين بن زية

الهجوم: ياسين براهيمي، عادل بولبينة، رضوان بركان.

Peut être une image de ‎football, football et ‎texte qui dit ’‎FIFA RAB ARABO CUP QATAR QATAR2025 2025 IsEoF は الجزائ STARTING XI x الواله VS IRAO courbar8,2025/1.00 5ชยานใน 1 F. 20 ATAL 19 ABADA 4 M. TOUGAI 2 H. BAOUCHE 6 V. LEKHAL 8 GERIA 8 Z. DRAOUI 10 BENZIA A. BOULBINA 11 18 BRAHIMI c R. BERKANE COACH MADJID BOUGHERRA 21 ASPETAN SUBSTITUTES 16 R.YESLI M.HADID A.OUNAS BEDRANE 145. BENDEBKA SAYOUD SAYOUD/12M,HALAMA/13I.SLIMA /13I.SLIMANI 17R.GUITANE R.BENCHAA MREZIGUE KHACEF C لجعنو_لاارجنؤالجارية HEAY AIRALGÉRIE SERPORT موبيليت sonatrach RAYaM‎’‎‎

