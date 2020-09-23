توقعات النمو والتضخم في منطقة الأورو مستقرة

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توقعات النمو والتضخم في منطقة الأورو مستقرة
بقلم فوزية.م

توقع البنك المركزي الأوروبي إستقرار النمو والتضخم في منطقة الأورو.

قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيف ميرش، إن توقعات النمو والتضخم في منطقة الأورو لم تتدهور منذ قرر البنك هذا الشهر الإبقاء على سياسته دون تغيير.

وأضاف ذات المسؤول، نقلا عن وكالة لبلومبرج، “بالنظر أيضا للمعلومات الواردة الجديدة أعتقد أنه لا يوجد أي شيء يشير إلى مزيد من التدهور على الأقل على صعيد الأسعار والإنتاج”.

وأوضح أنه “يستند هذا إلى فرضية مضي الأمور كما هي عليه الآن وعدم حدوث تدهور كبير على صعيد الصحة”.


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