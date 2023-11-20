توقف جميع المرافق الصحية شمال غزة
بقلم خالد زوبيري
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، توقف جميع المرافق الصحية عن العمل في شمال غزة.
وكشفت الصحة العالمية، أن 10 مستشفيات فقط من أصل 36 تعمل في قطاع غزة.
ودعت الهيئة ذاتها، إلى الإسراع بإدخال المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يتم ذلك دون وقف إطلاق النار.
للإشارة، يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ45، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف مستشفيي الإندونيسي والعودة في شمالي قطاع غزة، مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات من تكرار ما حدث بمجمع الشفاء.
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