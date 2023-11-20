توقف جميع المرافق الصحية شمال غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، توقف جميع المرافق الصحية عن العمل في شمال غزة.

وكشفت الصحة العالمية، أن 10 مستشفيات فقط من أصل 36 تعمل في قطاع غزة.

ودعت الهيئة ذاتها، إلى الإسراع بإدخال المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يتم ذلك دون وقف إطلاق النار.