توقف حركة سير القطارات على هذه الخطوط بسبب سرقة تجهيزات أمنية

سجلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مساء اليوم الثلاثاء، عملية سرقة طالت تجهيزات أمنية تخص منظومة الطاقة الكهربائية لشبكة قطارات الضاحية الغربية للجزائر.

وأوضح بيان الشركة عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك، أن حادثة السرقة تمت، على الساعة الثالثة وعشرون دقيقة (15.20)، ما بين محطتي بابا علي وبئر توتة، وأدت إلى شلل تام للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الضاحية الغربية.

وأدى هذا الحادث إلى توقيف حركة سير كل القطارات الكهربائية، ما بين الجزائر ، وكل من العفرون وزرالدة.

كما أدى أيضا إلى توقف قطارات الخطوط الكبرى من الجزائر باتجاه وهران، بسبب تواجد خط كهربائي على مسار القطار.

وتقدمت الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث الخارج عن إرادتها، مؤكدة بأن فرقها المختصة مجندة لإصلاح الخلل الكهربائي والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن على هذا الخط.

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