توقف رحلات القطار بين العاصمة وقسنطينة لـ 4 أيام

أعلنت، اليوم الثلاثاء، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية “sntf” عن توقف خط الرابط بين العاصمة وقسنطينة عن العمل لمدة 4 أيام وذلك ابتداء من 20 جوان الجاري.

وكشفت الشركة في بيان لها يحوز موقع النهار أونلاين على نسخة منه، أن سبب التوقف يعود إلى أشغال على مستوى نفق القماس بمدخل سيدي مبروك والخروب ولاية قسنطينة.

مضيفة أن قطارات نقل المسافرين والبضائع ستتوقف لمدة 4 أيام وتخص خط الجزائر عنابة ذهاب وإياب و الجزائر قسنطينة ذهاب وإياب وبسكرة قسنطينة ذهاب وإياب.

وأشارت الشركة، إلى أن سيتم استئناف الرحلات ابتداء من 24 جوان.