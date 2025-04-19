توقيع إتفاقيات بين 21 مؤسسة جامعية وبحثية

أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، مسار تلاقح معرفي بين الجامعة، المدارس العليا ومراكز البحث.

وحسب ما نشره الوزير على صفحته الرسمية بفايسبوك، فإن هذا المسار سيعمل كرافعة استراتيجية من أجل خلق بيئة تعليمية وبحثية وابتكارية مفتوحة للإستثمار المستقبلي في التعلم، البحث العلمي والاشعاع الجامعي والمرئية المحلية والدولية.

وكشف الوزير، أن هذا المسار اتسم اليوم، بالتوقيع على مذكرة تلاقح معرفي بين واحد وعشرون مؤسسة جامعية وبحثية.