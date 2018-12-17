توقيع إتفاقية بين “غلوبال غروب” و”هيونداي موتورز” لتصنيع الشاحنات في باتنة

الوطني
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توقيع إتفاقية بين “غلوبال غروب” و”هيونداي موتورز” لتصنيع الشاحنات في باتنة
بقلم أسماء.ع

وقعت اليوم الاثنين، كل من الجزائر وكوريا الجنوبية، على اتفاقية عقد في مجال صناعة المركبات.

وتم التوقيع بين “غلوبال غروب”، مع عملاق كوريا الجنوبية “هيونداي موتورز” لتصنيع الشاحنات والحافلات بباتنة.

وتفوق قيمة المشروع الاستثمارية 100 مليون دولار ، وستسمح الشراكة  برفع  الإدماج  ونقل التكنولوجية والخبرة الأجنبية.

ومن جهته، كشف محمد الطاهر بوضياف الأمين العام لمجمع غلوبال، أن هذه الشراكة تسمح بخلق آليات الشراكة.

مضيفا أن إستراتيجية المجمع تركز بالدرجة الأولى على تصدير المركبات الى افريقيا واوربا، باعتبار الجزائر  بوابة للقارتين.


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