توقيع إتفاقية تعاون بين المديرية الأمن الوطني وسلطة الوقاية من الفساد

تمّ اليوم الأربعاء، التوقيع على إتفاقية إطار بين المديرية العامة للأمن الوطني والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. بهدف تبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وأشرف على توقيع هذه الإتفاقية، كل من المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي. في مراسم أقيمت بمقر المديرية العامة للأمن الوطني.

من جهته، أكد المدير العام للأمن الوطني الإستعداد الدائم لمصالح الشرطة لمرافقة جهود السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وذلك بتقديم كل الخبرات في مجال التحقيقيات والتحريات بما يساهم في تعزيز مخطط العمل الوطني لمكافحة الفساد.

من جهتها، ثمّنت مسراتي إستحداث هذه الآلية العملياتية التي تعد أداة أساسية في التعاون وتبادل الخبرات مع جهاز الأمن الوطني. كونه سلطة إنفاذ للقانون وأحد ركائز تفعيل جهود الوقاية من الفساد ومحاربته.