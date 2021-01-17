توقيع إتفاقية تعاون بين قطاعي الثّقافة والفنون والدفاع الوطني

تم اليوم الأحد، التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة الدفاع الوطني، حسب بيان وزارة الثقافة.
وتدخل الاتفاقية ضمن المسار الاستراتيجي لتعزيز وعي المواطن عموما والمجنّد خصوصا بضرورة الثقافة ومكانة المثقفين والفنانين في المجتمع والأوساط العسكرية.
و تدخل أيضا ضمن مسعى وزارة الثقافة لتثمين الروابط بين الثقافة وفضاءاتها، وكل فعاليات المجتمع والدولة، واستجابة لتعليمات رئيس الجمهورية،
عبد المجيد تبون والوزير الأول المجيد تبون، تندرج الاتفاقية الإطار وتحظى بالأهمية.
كما تولي الاتفاقية العناية بالبرنامج الثقافي المخصّص لمدارس أشبال الأمة من مسرح مدرسي ومسرح ناشئة، إلى جانب برمجة رزنامة دوريّة لقوافل ثقافية وفنية متنوعة وهادفة، وتُباشر لجنة مكلّفة بمتابعة هذا الملف أعمالها.
ويقوم التصور الأوّلي على ترقية توزيع النشاط الثقافي والفنّي لفائدة قطاع الدفاع الوطني، وبمشاركته في مجالات الكتاب،
بدعم مكتبات ومدارس وفضاءات المطالعة بمناطق الظل بمختلف منشورات وزارة الثقافة والفنون،
فضلا عن التعاون المشترك في مجال الإنتاج والتوزيع السينماتوغرافي وخاصة ما له صلة بالتاريخ والذاكرة الوطنية.
وتشكرت وزارة الثقافة والفنون وزارة الدفاع الوطني وقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي على الاستجابة السريعة والانخراط في دعم الثقافة الوطنية، فإنها تعتبر هذه الاتفاقية البرنامج فرصة للفنون والثقافة وللفنان الجزائري للعمل والنشاط ومواكبة مُنجزات الجيش الوطني الشعبي والاحتفاء بها.
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