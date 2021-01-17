توقيع إتفاقية تعاون بين قطاعي الثّقافة والفنون والدفاع الوطني

و تدخل أيضا ضمن مسعى وزارة الثقافة لتثمين الروابط بين الثقافة وفضاءاتها، وكل فعاليات المجتمع والدولة، واستجابة لتعليمات رئيس الجمهورية،

عبد المجيد تبون والوزير الأول المجيد تبون، تندرج الاتفاقية الإطار وتحظى بالأهمية.

كما تولي الاتفاقية العناية بالبرنامج الثقافي المخصّص لمدارس أشبال الأمة من مسرح مدرسي ومسرح ناشئة، إلى جانب برمجة رزنامة دوريّة لقوافل ثقافية وفنية متنوعة وهادفة، وتُباشر لجنة مكلّفة بمتابعة هذا الملف أعمالها.