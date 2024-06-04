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توقيع إتفاقية تعاون بين مطار الجزائر و3 جامعات

بقلم نادية بن طاهر
توقيع إتفاقية تعاون بين مطار الجزائر و3 جامعات
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أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون علمي تكنولوجي، بين ثلاث مؤسسات جامعية ومطار الجزائر.

وحسب بيان نشره الوزير على صفحته الرسمية بفايسبوك، حضر توقيع الإتفاقية، الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مختار مديوني.

ويتمثل الموقعين الثلاث من المؤسسات الجامعية في كل من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين. والمدرسة الوطنية العليا للرياضيات، والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي.

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