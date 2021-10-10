توقيع إتفاقية تعاون لتطوير الجودة في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة

أشرفت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية CEREFE والهيئة الجزائرية للإعتماد. إتفاقية تعاون في إطار تطوير وتعزيز البنية التحتية للجودة في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.

وقال نور الدين بوديسة المدير العام للهيئة الجزئرية للإعتماد، أنه يتم التحضير لإنجاز أربع مخابر جزائرية تتعلق بالمصابيح الضوئية led .والتي ستكون الأولى في الجزائر. لمحاربة الغش وإعادة تنظيم السوق وضمان الجودة للمستهلك.

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وأشار بوديسة في ذات السياق، أن الإتفاقية تهدف إلى تضافر الجهود لخلق توافق حقيقي يهدف إلى تعزيز ضمان جودة المنتجات والخدمات. من أجل دعم إستدامة الإستثمارات في قطاعي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مما يساهم في الحفاظ على مصالح الإقتصاد الوطني والمستهلك النهائي من خلال تطبيق ادوات الضمان اللازمة.

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