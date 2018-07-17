توقيع إتفاق شراكة بين سوناطراك وإيني

وقع اليوم الثلاثاء الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور وممثل المجمع الايطالي إيني، كلاوديو ديسكالزي اتفاقا في ميلان.

حيث يمثل مرحلة اضافية من اجل تعزيز التعاون على مستوى حوض بركين بالتوافق مع المنشآت الموجودة في BRN كتلة 403 وMLE كتلة 405 ب.

بهدف إنجاز محور الغاز في المنطقة.

وحسب بيان للشركة الوطنية للمحروقات ان الاتفاق المبرم بين الطرفين يندرج في اطار مذكرة التفاهم الموقعة في أفريل الفارط بمناسبة إنعقاد الايام العلمية والتقنية لسوناطراك بوهران.

ويهدف إلى تحقيق برنامج طموح لاعادة بعث انشطة التنقيب وتطوير المنطقة ي من خلال تحسين الهياكل الموجودة بالتناسق مع تلك التي ستنجز مستقبلا : وضع خط بطول 180 كلم يتواصل فيه بسرعة fast-track والاسيت assets de BRN مع مرافق MLE التي ستصبح محور غاز في الحوض المذكور.

من جهة اخرى ، اتفقت كل من سوناطراك و ايني على شروط تجارية ل العام 2018-2019 تماشيا مع سوق الغاز.

كما أضاف البيان ان المجمعين سوناطراك وايني وافقا على إجراء مفاوضات تجارية بهدف تقييم تمديد الإمداد بالغاز إلى ما بعد فترة العقد في 2019 في اطار تعزيز تعاونهما و شراكتهما.

وصرح ممثل مجمع ايني ان الامر يتعلق بخطوة الى الأمام في اطار المسار الإستراتيجي لتوسيع أنشطة ابستريم upstream في الجزائر.

وإعادة التفاوض من طرف إيني حول عقود الامداد بالغاز على المدى الطويل وتبرز أيضا التعاون القوي بين سوناطراك وايني الذي يتطور في مختلف المجالات ي من الاستكشاف إلى تنمية مشاريع جديد في مجال الغاز وايضا في اطار الطاقات المتجددة.