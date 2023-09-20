توقيع اتفاقية بين جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا ومولودية الجزائر

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار. على إمضاء إتفاقية بين جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار .ممثلة في مديرها جمال الدين أكراش، ومولودية الجزائر لكرة القدم ممثلة في رئيس مجلس الإدارة، حكيم حاج رجم، في إطار بعث الرياضة الجامعية.

وحسب وزير التعليم العالي، تهدف الاتفاقية إلى تحقيق شراكة بين المؤسستين في مجال التكوين (التكوين في اللغات، التدريب، نقل الخبرات،…).

كما تم تدشين ملعب جواري لكرة القدم بعشب إصطناعي من الجيل السادس بإسم المرحوم صالح جبايلي. المدير السابق للجامعة.

وخلال المناسبة أعطى الوزير صافرة الانطلاق لمقابلة بين قدامى لاعبي مولودية الجزائر يتوسطهم اللاعب الكبير عمر بطروني وعدة أسماء بارزة أخرى في الساحة الكروية وفريق جامعة باب الزوار.