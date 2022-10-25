توقيع اتفاقية بين وزارتي الصحة والتكوين المهني وهذا ما تتضمنه

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، ووزير التعليم والتكوين المهنيين، ياسين ميرابي، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار بين القطاعين. كما تتعلّق بتطوير وتثمين خبرات و كفاءات القطاع الوزاري من خلال التكوين المتواصل.

إضافة إلى خلق عروض تكوين أولي استشفائي متخصص جديدة تستجيب للتطّور التكنولوجي الحاصل. وإنشاء تخصصات مهنية استشفائية جديدة في مجالات النظافة الإستشفائية. وتكيّيف مهن الدعم ذات الأهمية البالغة في الوسط الإستشفائي، رغبة في الوصول إلى ضمان أفضل الخدمات الصحيّة ضمن محيط إستشفائي يتسّم بالأمان والنظافة الإستشفائية.

كما تشمل اتفاقية الإطار هذه عدّة مجالات تعاون بين وزارة الصحة و وزارة التعليم و التكوين المهنيين، إدراج مهن وتخصصات جديدة مقترحة من طرف وزارة الصحة. في المدوّنة الوطنية للشعب وتخصصات التكوين المهني.

وتنظيم التربصات التطبيقية لمتربصي التكوين الإقامي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الصحة.

وفتح فروع التكوين الأوّلي المتوّج بشهادة أو تأهيل تتوافق مع احتياجات وزارة الصحة. وتكوين و تحسين مستوى مستخدمي و إداريي و تقنيي الصحة.