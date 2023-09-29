توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وإيطاليا

وقّع وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وإيطاليا مع نظيره الإيطالي كارلو نورديو.

حسب بيان الوزارة، مراسيم التوقيع جرت على هامش المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ.

وإلتقى اليوم وزير العدل حافظ الاختام مع نظيره الإيطالي كارلو نورديو، اين يشارك رشيد طبي المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ.