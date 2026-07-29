توقيع اتفاقية تعاون بين الجمارك الجزائرية والليبية

اختُتمت، اليوم الأربعاء، بمصلحة الجمارك الليبية، أشغال اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية-الليبية، بتوقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية وحرص البلدين على تعزيز التعاون الجمركي المشترك، حسب ما أوردته صحيفة صدى الجمارك الليبية.

وأوضح المصدر ذاته بأن الاجتماع تناول عدداً من الملفات والمحاور ذات الاهتمام المشترك، من بينها تفعيل اتفاقية التعاون الإداري المتبادل بين الجانبين، وتقييم حركة البضائع ووسائل النقل بين البلدين. إلى جانب تعزيز التعاون في مجال مكافحة التهريب ومختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال التكوين والتدريب وتبادل الخبرات، بما يدعم قدرات المؤسستين الجمركيتين.

وأكد المصدر أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم أواصر التعاون والتنسيق بين المديرية العامة للجمارك الجزائرية ومصلحة الجمارك الليبية، وتطوير آليات العمل المشترك بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز أمن المنافذ وحماية الاقتصاد الوطني في البلدين.