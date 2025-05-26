توقيع اتفاقية تعاون بين قطاعي التعليم العالي والتضامن

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الإثنين، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين القطاعين.

وحسب ما نشره الوزير على صفحته بـ “فايسبوك”، جرت مراسم توقيع الاتفاقية، بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين، ببئر خادم.

وتم توقيع الاتفاقية بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

كما تم تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.