توقيع اتفاقيتين بين المعهد الجزائري للبترول وشركاء من الكونغو وجامعة بومرداس

وعلي هامش الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك في طبعتها الـ 12 تم توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بين المعهد الجزائري للبترول (IAP) وشركة “SNPC” الكنغولية.

وتهدف الاتفاقية إلى تكوين 20 طالبا كنغوليا في مجال المحروقات بجامعة بومرداس مع تنظيم تربصات تطبيقية داخل منشآت سوناطراك تحت إشراف المعهد الجزائري للبترول. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين سوناطراك ونظيرتها الكنغولية، استجابة لطلب رسمي من شركة “SNPC”.

كما شهدت التظاهرة توقيع عقد بين المعهد الجزائري للبترول وجامعة بومرداس لتسهيل التحاق الطلبة الكنغوليين بالإجراءات الإدارية تحسبًا للدخول الجامعي القادم. ويأتي هذا العقد في سياق اتفاق-إطار سابق بين سوناطراك والجامعة يكرّس دور المعهد كوسيط في تنظيم برامج التكوين المتخصصة في المحروقات.