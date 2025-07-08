توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل و اللجنة المصرفية لبنك الجزائر

تم اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العدل واللجنة المصرفية لبنك الجزائر.

وقد أشرف على مراسم التوقيع أرزقي سي حاج محند، رئيس ديوان وزارة العدل و بن باحان محمد نائب محافظ بنك الجزائر. حيث يتضمن الإتفاق إستحداث آلية التعاون مع اللجنة المصرفية عن طريق تبادل المعلومات وتيسير الوصول إليها. لاسيما بتمكين اللجنة المصرفية من الإطلاع إلكترونيا على القسيمة رقم 02 من صحيفة السوابق القضائية.

ويأتي هذا التوقيع - حسب بيان لوزارة البعدل- في إطار تنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة بتجسيد الشفافية. وتعزيز نزاهة المسؤولين المسيرين والمساهمين والمستفيدين الحقيقيين من حصص في البنوك والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية.

للإشارة فإن اللجنة المصرفية هي هيئة يرأسها محافظ بنك الجزائر مهمتها مراقبة مدى إحترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها والمعاقبة على الاختلالات التي تتم معاينتها.

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