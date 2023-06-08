توقيع عقد تكوين بين سوناطراك وهانيويل الأمريكية

تم الإمضاء على عقد تكوين متخصص بين مجمع سوناطراك وهانيويل يستهدف الكوادر التقنية العاملة في أنظمة التحكم.

وجاء ذلك، خلال أشغال ورشة عمل سوناطراك-هانيويل، والتي أشرف عل افتتاحها، أمس الأربعاء، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار.

وحسب بيان للمجمع، جرت أشغال هذه الورشة بالمعهد الجزائري للبترول ببومرداس.

وتضمنت الورشة، عدة محاور تتعلق بمجالات التحكم في التكنولوجيات الرقمية. وكذا تطبيق التكنولوجيات الحديثة الهادفة إلى تحسين الأداء العملياتي للمنشآت النفطية.

وعرفت الورشة مشاركة عدد هام من التقنيين والمهندسين العاملين على مستوى أنظمة التحكم. وتندرج ضمن استراتيجية الشراكة التي تربط سوناطراك وشركة هانيويل.

وتهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التحكم في التكنولوجيات الحديثة لهانيويل. في أنظمة التحكم والمراقبة للمنشآت الإنتاجية لسوناطراك.

وتم خلال الورشة، الإمضاء على عقد تكوين متخصص بين سوناطراك وهانيويل يستهدف الكوادر التقنية العاملة في أنظمة التحكم. وستنظم على مستوى المدارس الأربعة التابعة للمعهد الجزائري للبترول.

كما سيسمح هذا العقد للمعهد الجزائري للبترول بأن يصبح مركزا افريقيا للتكوين وتسليم شهادات الاعتماد حسب معايير هانيويل.