توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك وهانيويل

وقعت سوناطراك وهانيويل اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى ترقية التعاون بين الشركتين. حيث تم الإمضاء على هذه المذكرة من قبل المدير المركزي للإمداد والتوريد بسوناطراك محمد داود. والمدير العام لشمال إفريقيا بهانيويل للعتاد والتكنولوجيات مزيان غاوي.

وجرى التوقيع بمقر المديرية العامة لسوناطراك بحضور الرئيس المدير العام للمجمع توفيق حكار. والرئيس المدير العام لهانيويل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد محيسن.

وخلال مراسم التوقيع، عبر الطرفان عن الاهتمام المشترك لتجسيد مذكرة التفاهم الموقعة بينهما. والتي ستعزز سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين الأداء والتحكم التكنولوجي. بمنشآت سوناطراك، وفقا لمبدأ الربح المتبادل.

توقيع مذكرة التفاهم مع هانيويل، التي تعتبر أحد أهم موردي سوناطراك، يأتي ضمن استراتيجية تطوير وتحديث منشآت سوناطراك. من خلال تحديد التكنولوجيات الأكثر نجاعة من أجل تقليص البصمة الكربونية، والرقمنة. التي تهدف إلى تحسين الأداء العملياتي لمنشآت سوناطراك وكذا التحكم في التكنولوجيات الرقمية.

كما تهدف سوناطراك من خلال هذا التعاون، إلى تنفيذ أحد الالتزامات المتعلقة بسياستها الهادفة إلى ترقية المحتوى المحلي والادماج الوطني. وذلك بـ “المساهمة في تطوير القدرات الوطنية في مجال التحكم التكنولوجي في مهن سوناطراك، من خلال التعاون مع الشركاء الأجانب”.

كما ستدرس سوناطراك وهانيويل من خلال توقيع هذه المذكرة، إمكانية إقامة شراكة مع معهد التكوين الخاص بسوناطراك. بهدف إنشاء مركز معتمد “سوناطراك – هانيويل” بالجزائر لتغطية احتياجات الاعتماد والمطابقة بالنسبة للجزائر وإفريقيا.