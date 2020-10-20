توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي وشركة فايزر

تم اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة فايزر، بحضور وزير التعليم العالي ووزير الصناعات الصيدلانية.

وقال وزير التعليم العالي، في كلمة له بهذه المناسبة، إن مشروع الشراكة والقائمة على أساس “رابح رابح”، يندرج ضمن الرؤية الجديدة للدولة.

مؤكدا بأن الجزائر تعد أحد أهم الأسواق الصيدلانية في افريقيا.

وأضاف الوزير، بأنه يتعين علينا مواجهة التحديات الاقتصادية وتسارع التكنولوجيات، وإن هذه التحديات المفروضة تقودنا لتحديات الجودة.

وتابع الوزير: “نريد بناء تعاون كثيف ومتنوع في هذه الشراكة، وثقتي كبيرة في الآفاق التي ستنفتح مستقبلا”.

وبدوره، أوضح وزير الصناعات الصيدلانية، إن هذه الشراكة تعد الأولى من نوعها0

وأشار الوزير، إلى إن الأدوية عرفت تطورا ملحوظا، بينما عرفت الصناعة الصيدلانية الجزائرية نموا.

وحول الإتفاقية، أورد الوزير إن إمضاء هذه الاتفاقية هو تكليل لجهود مشتركة.

كما صرح المدير العام لفايزر فرع الجزائر، عبد الرحمام مكاربا، غن كل من وزارتي التعليم العالي والصناعة الصيدلانية، تقدمان اليوم رؤية مستقبلية.

مؤكدا بأن مخابر فايزر ستكون إلى جانبها، لنحت مستقبل الصناعة الصيدلانية في الجزائر.

وتابع ذات المتحدث، بأن برنامج إمتياز، يهدف إلى تكوين جيل جديد في الصناعة الصيدلانية.