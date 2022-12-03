توقيع مذكرة تفاهم بين GETEX و50 متعامل خاص لصناعة الجلود بالمدية

نظمت اللجنة الوطنية الاستراتيجية المتعددة القطاعات لفرعي النسيج والجلود، يوم الخميس، الجلسات الجهوية الثانية حول واقع وآفاق تطوير صناعات الجلود في الجزائر، بجامعة الدكتور يحي فارس بالمدية.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، حضر الجلسات، أكثر من 200 مشاركا ممثلا عن الوزارات المعنية. ومنظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية وأبرز المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص. بالإضافة الى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

وتم عقد هذه الجلسات، تحت الرعاية السامية لوزير الصناعة، وتولى افتتاحها المدير العام للتنمية الصناعية.

وتميزت الجلسات، باتخاذ جملة من القرارات الهامة على غرار توقيع مذكرة تفاهم من طرف أكثر من 50 متعامل خاص والمجمع العمومي GETEX حول إنشاء تكتل (cluster) للصناعات التحويلية للجلود على مستوى ولاية المدية.

وأوصت الجلسات الجهوية بضرورة انشاء معرض دولي لمنتوجات الصناعات التحويلية للجلود ببلادنا. ويأتي ذلك من أجل ابراز قدرات المنتوج الوطني والاستغلال الأمثل لفرص الشراكة المتاحة وبحث سبل التصدير للأسواق الخارجية.

كما ناقش المشاركون في هذا اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة لاسيما بضرورة خلق مناطق نشاط مصغرة لصناعات الجلود. ونقص المواد الأولية والمدخلات وكذا المواد الكيمائية المستخدمة في عملية التحويل الصناعي.

وكذا ضعف نظام الجودة والرقابة على السلع سواء المنتجة محليا أو تلك المستوردة. وضعف التكوين ونقص اليد العاملة المؤهلة. والاستيراد العشوائي والسوق الموازي واضرارهم على تنافسية المنتوج الوطني.

وتأهيل هياكل التسويق والتوزيع وتعزيز الشراكة ما بين المؤسسات. وضرورة حصر طاقات الإنتاج المحلية وطبيعة المنتوجات لدراسة تقليص الواردات.

ودراسة جوانب الجباية والرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات والمواد الأولية. وضرورة انشاء مركز تقني لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير وتنظيم هذا الفرع الصناعي.