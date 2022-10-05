توقيع مذكرة تفاهم لتجسيد المستشفى الجزائري القطري

وقّع وزير الصحة عبد الحق سايحي وسفير دولة قطر بالجزائر، على مذكرة تفاهم لتجسيد مشروع المستشفى الجزائري القطري.

كما أن المستشفى الجزائري القطري بطاقة إستيعاب تقدر بـ 400 سرير وفق معايير دولية من حيث هندسته وتسييره.

وجرى التوقيع على الإتفاق بين وزير الصحة البروفيسور عبد الحق سايحي وسفير دولة قطر علد العزيز بن علي احمد نعمة. عملا بتوجيهات القيادات الحكيمة للدولتين. حيت تم التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر وشركة “أليغانسيا هيلث كير” التابعة لشركة استثمار القابضة لبناء مستشفى قطري – جزائري.

يعكس هذا الاتفاق مدى عمق العلاقات بين البلدين والحرص المشترك والمتواصل لتعميقها. كما يجسد رغبة في تطوير قطاعها الصحي وتحسين مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين