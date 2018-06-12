توقيف أستاذ محاضر بجامعة باب الزوار وبحوزته أقراص مهلوسة

كان مرشحا لتبوء منصب عميد الجامعة

تمكنت مصالح أمن العاصمة، مؤخرا، من توقيف أستاذ محاضر في الهندسة بجامعة باب الزوار مرشح لمنصب عميد بذات الجامعة بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة منتهية الصلاحية، ليتم إحالته على محكمة سيدي امحمد، أمس، للمحاكمة وفقا لإجراء الاستدعاء المباشر بتهمة حيازة المؤثرات العقلية من أجل الاستهلاك الشخصي.

وقائع قضية الحال تعود إلى، شهر ماي الفارط، عندما تم القبض على المتهم متلبسا بحيازته كمية من المؤثرات العقلية المنتهية الصلاحية، والتي على إثرها تم إحالة المتهم على العدالة بعد إعداد ملف قضائي ضده بتهمة حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي.

وهي التهمة التي أنكرها المتهم جملة وتفصيلا وأكد أن مستواه التعليمي يمنعه من أن يكون مدمنا على تعاطي المهلوسات، بحكم أنه أستاذ محاضر في الهندسة بجامعة باب الزوار وهو بصدد الترشح لمنصب عميد الجامعة.

مشيرا في معرض أقواله إلى أن الكمية التي ضبطت بحوزته ما هي إلا دواء للتخفيف من آلام المعدة كان يتناوله شقيقه، موضحا سبب ضبط الدواء بحوزته يوم الوقائع التي صادفت، الشهر الفارط، بحكم أنه كان سيأخذها إلى صديقه الذي كان يعاني من داء السرطان، وهي حبوب تسلمها من شقيقه من أجل المساعدة فقط، مؤكدا في نفس السياق أنه لم يكن يعرف أنها مؤثرات عقلية.

جدير بالذكر وحسبما ذكر في جلسة المحاكمة، فإن الأقراص المهلوسة منتهية الصلاحية في شهر مارس، طالبا تبرئة ساحته من الجريمة، غير أن وكيل الجمهورية التمس في حقه عقوبة الحبس النافذ.