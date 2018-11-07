توقيف أفارقة يروجون للزطلة داخل “ليكوش” بالدويرة

فككت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة، شبكة إفريقية متكونة من رجلين وإمرأة، تروج القنب الهندي على شكل رزم ومواد خام.

وحسب البيان الذي أصدرته ذات الهيئة، اليوم الأربعاء،

فقد أثبت تقرير الخبرة العلمية المنجزة من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي أن تلك المواد تدخل ضمن المخدرات.

وبعد التعرف على الطبيعة الفيزيوكميائية والمجهرية للمادة النباتية والخاضعة للرقابة الدولية،

تبين أن المشتبه فيهم كانوا يقومون بجلب تلك السموم من دولة إفريقية مجاورة، ثم تمريرها انطلاقا من ولايات جنوبية،

وهذا بتخزينها في حفاظات الأطفال للتمويه والإفلات من عمليات التفتيش، على أن يتم ترويجها على مستوى الجزائر العاصمة.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم أفراد الشبكة المتكونة من شخصين وامرأة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.

وقد تم إيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية بالحراش.