توقيف أكثر من ألفين شخص خلال شهر ديسمبر الفارط بالعاصمة

ألقت مصالح الأمن الوطني القبض على أكثر من ألفين شخص متورط في قضايا تتعلق بالإجرام قدّموا على إثرها للمصالح القضائية.

وحسب بيان لمصالح أمن الجزائر، فقد تم معالجة 157 قضية تعلقت بالممتلكات و370 قضية تعلقت بالمساس بالأشخاص.

كما عالجت ذات المصالح قضيتين تتعلقان بالقتل العمدي.

وبخصوص قضايا الجنح والجنايات ضد الأسرة، فقد عالجت ذات المصالح، قضيتين إضافة الى 336 قضية متعلقة بالجنايات ضد الممتلكات العمومية.

كما تمت معالجة 78 قضية تعلقت بالأساس بالجرائم الإقتصادية والمالية بحسب ذات المصدر.

وتم في نفس الفترة معالجة 883 قضية تورط فيها أكثر من ألف شخص، أسفرت عن حجز 39 كيلوغرام من القنب الهندي،و448 من الهيرويين.

وفي سياق متصل، تم حجز 49 غرام من الكوكايين، و13 ألف قرص مهلوس لدى الموقوفين.

وبخصوص قضايا حمل السلاح الأبيض المحظور، عالجت ذات المصالح 227 قضية تورط فيها، 235 شخص تم تقديمهم للعدالة.

وبخصوص نشاطات الشرطة العامة،تم خلال نفس الشهر، تنفيذ 256 عملية مراقبة للنشاطات التجارية، مع تنفيذ 3 قرارات غلق.

كما سجلت مصالح الأمن العمومي، 43 حادث مرور،أدت إلى وفاة 3 أشخاص، مع إصابة 52 آخرين بجروح، مع تحرير 10 آلاف مخالفة.

إضافة الى سحب 3 آلاف رخصة سياقة بعد مخالفات مرتكبة من طرف السائقين.

كما إستقبلت مصالح أمن الجزائر في ذات الفترة، أكثر من 59 ألف مكالمة عن طريق رقم النجدة و الرقم 48-15 للتبليغ عن الجرائم والمخالفات.