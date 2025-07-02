توقيف أكثر من 1100 تاجر مخدرات وإحباط محاولات ادحال 17.12 طن من الكيف المعالج

ضاعفت مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي جهودها الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات.حيث تم توقيف ألف و 186 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 17.12 طن من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وحجز 663 كغ من مادة الكوكايين و 24 مليون قرص مهلوس خلال السداسي الأول من سنة 2025.

كما شملت هذه العمليات المنظمة والمنسقة، توقيف 7770 شخص وحجز 921 مركبة، فيما تم ضبط 3281 مطرقة ضغط و5523 مولد كهربائي و 172 جهاز كشف عن المعادن و1403382 لتر من الوقود و760 قنطار من مادة التبغ، بالإضافة إلى 758.55 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 12825 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.