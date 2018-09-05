توقيف أكثر من 825 ألف شخص ومراقبة 701 مركبة في 2018 ..!

مصالح الشرطة نفّذت أكثر من 132 ألف عملية خلال سبعة أشهر الأولى

تمكّنت مصالح الشرطة، خلال 7 أشهر الأولى من 2018، من تنفيذ 132 ألف و322 عملية، بما في ذلك 173 عملية مشتركة بين الشرطة والدرك، تم على إثرها توقيف 825 ألف و585 شخص من بينهم 9950 خلال عمليات مشتركة، حيث تمت إحالة 53 ألف و188 شخص إلى مكتب المدعي العام، مع مراقبة 701 ألف و596 مركبة، واعتراض 1490 مركبة محل بحث.

وحسب الأرقام التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فإنه من بين الأشخاص الذين تمت متابعتهم قضائيا و53 ألف و188 المحالين أمام العدالة، يوجد 8856 شخص محل بحث، بما في ذلك 65 أوقفوا خلال العمليات المشتركة.

و19 ألف و39 شخص من أجل حيازة واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، بما في ذلك 90 خلال عمليات مشتركة، إلى جانب 5292 شخص من أجل حيازة أسلحة بيضاء محظورة، منهم 36 خلال عمليات مشتركة.

وتشير ذات الأرقام إلى أن 18 ألف و138 شخص أوقفوا في حالة تلبس لتورطهم في المساس بالأمن العام أو بيع المشروبات الكحولية من دون ترخيص أو السكر العلني أو التشاجر على الطرق العمومي، بما في ذلك 321 أثناء العمليات المشتركة.

من جهة أخرى، سيشهد الدخول الاجتماعي استمرار الحملات التوعوية ضد تعاطي المخدرات والتحسيس من المخاطر الناجمة عن الاستخدام غير المناسب للأنترنت لصالح طلاب المستوى الثانوي وعلى مستوى الجامعات.

وهذا بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديري هذه المؤسسات.