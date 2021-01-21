توقيف إمرأتين تمارسان طقوس الشعوذة في الشلف

أوقفت اليوم الخميس، مصالح أمن الشلف امرأتين تبلغان 39 و55 سنة، متلبستين بممارسة طقوس العرافة والشعوذة مقابل مبالغ مالية ومجوهرات.

وجاءت العملية،استغلالا لشكاوى الضحايا تفيد بتردد إمرأتين عبر أحياء وشوارع المدينة لغرض ممارسة العرافة والكهانة وإطلاع الضحايا عن كشف أحداث.

وتبين بعدها بأنهن محل نصب، وبعد تكثيف الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية تم توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس.

وأسفرت العملية عن ضبط عقاقير وأغراض تستعمل في العملية.

ويعتبر المشتبه فيهما مسبوقتين قضائيا في قضايا مماثلة، إحداهن صادر في حقها أمر قضائي قبل تحويلهما إلى المصلحة.