توقيف المتهم الفار في قضية استيراد 135 مليون كمامة من قبل الصيدلية المركزية

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة القبض على المتهم الفار أحد المتابعينفي قضية استيراد 135 مليون كمامة طبية في بداية جاىحة كورونا من قبل الصيدلية المركزية.

وحسب مصادر “النهار” فإن الأمر يتعلق بـ” و .أ” جرى توقيفه بمطار هواري بومدين، الاسبوع الفارط وهو بصدد الدخول التراب الوطني.

وصدر في حق المتهم الذي حوكم غيابيا في قضية الصيدلية المركزية، عقوبة عامين حبسا نافذا بتبديد أموال عمومية.

كما وجهت له تهمة إساءة استغلال الوظيفة ومخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، وجنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام.

وتم ذكر اسم المتهم خلال مجريات التحقيق بصفته رجل أعمال عرض صفقة بيع الكمامات الطبية للصيدلية المركزية.

وقرر اليوم قاضي الجنح بمحكمة الجنح بالدار البيضاء تأجيل محاكمة المتهم الموقوف “و. أ” المتواجد حاليا بسجن الحراش.

وظهر المتهم من داخل الموسسة العقابية بالحراش، عبر ال شاشة تحسبا لمحاكمته،قبل أن يخبره القاضي بأن قضيته مؤجلة اإلى تاريخ 23 فيفري الجاري.

و تأجلت القضية لتغيب الطرف المدني المتمثلة في الصيدلية المركزية، وأيضا الشهود وهم الإطارات الاربع الذين استفادوا من البراءة من التهم المنسوبة إليهم.

ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق للصيدلية المركزية، طارق جعبوب، مدير مشتريات المستلزمات الطبية والكواشف الكيميائية وطب الأسنان بالصيدلية المركزية “كمال. سليماني”.

بالإضافة إلى المدير الفرعي المكلف بالمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية “عبد اللطيف تالي ، ومدير المحاسبة والمالية” فريد شيبان”.

في حين سلّطت ذات المحكمة عقوبة سنتين حبسًا نافذًا ضد المتهم ألفار.