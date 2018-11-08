توقيف بارونات مفرقعات في سطيف

تعود تفاصيل القضية لأول امس اين اوقفت مصالح مفتشية اقسام الجمارك بسطيف سيارة نفعية sprinter ملك لأحد تجار جملة الاقمشة بشارع دبي لمدينة العلمة يقودها سائقه عبر حزام مخرج المدينة بطريق الرحامنة.

وعلى اثر دورية بنفس المكان وحركات مريبة قام بها السائق مما أثار شكوك عناصر الجمارك ليتم ضبط بعد تفتيش المركبة 9600 وحدة مفرقعات.

في حين تفاجئهم سيارة اخرى توقفت أمام العناصر من نوع كادي 2018 معرفا نفسه على انه صاحب البضاعة وبجانبه كيس بلاستيكي يوجد به مبلغ ضخم قدرته مصادرنا الجد المطلعة على انه 3ملايير و200مليون بعد محاولة يائسة منه في تسوية الامر وديا بعد عرضه للاموال التي كشفها من الكيس.

الا ان عناصر مفتشية اقسام الجمارك بسطيف كانت لها العزيمة الكاملة في محاربة كل انواع التهريب والثراء غير المبرر الذي اشتهر مؤخرا لدى بعض الشباب بمدينة المال والاعمال ليتم القاء القبض عليه في الحين مع سائقه و مرافقه مع حجز البضاعة والسيراتيين والمبلغ المالي الذي كان بحوزته.

وتم اقتيادهم الى مقر الفرقة بشارع لنقار بسطيف وبعد افضاءهم من كل الاجراءات القانونية وجرد المحجوزات والتي قدرت غرامته المالية حسب نفس المصدر بـ4 ملايير و252 مليون سنتيم، ليحالو بعد ذالك امام العدالة، التي اودعت صاحب البضاعة والساءق الحبس رهن التحقيق.

فيما فتحت النيابة ملف آخر حول قضية مصدر الاموال المرجح ان تعود عاءداته من المتاجرة بالمفرقعات.