توقيف تاجر مهلوسات بحوزته 800 قرص إكستازي قرب ترامواي وهران

تمكنت عناصر من الامن الحضري الاول بوهران من الإيقاع بشخص مختص في المتاجرة بالمؤثرات العقلية يبلغ من العمر 42 سنة تم حجز بحوزته 800 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

العملية تمت بناء على تحريات واسعة باشرتها ذات المصالح بعد اكتشاف ان المتهم في قضية الحال كان يقوم بترَبج المؤثرات العقلية على مستوى دائرة السانيا مع إستعماله للترمواي كوسيلة نقل حيث وبعد وضع خطة محكمة التنفيذ تم إلقاء القبض عليه أمام موقف الترامواي بحي المدينة الجديدة.

وبعد إخضاعه لعملية التفتيش ضبط بحوزته على كيس بلاستيكي بداخله 800 قرص مهلوس من نوع اكستازي موزعة على 8 أكياس صغيرة ومبلغ مالي من عائدات الترويج تقدر بـ 46000 دج حيث تحرير ضده إجراء قضائي سيقدم بموجبه أمام العدالة.